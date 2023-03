Die neue Churer Stadthalle kann kommen

Die Churer Bevölkerung hat entschieden: Der Neubau der Churer Stadthalle kann kommen. Die Vorlage wurde mit 5465 zu 3203 Stimmen und damit 63,05 Prozent angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 34,51 Prozent.

Die alte Stadthalle muss in den nächsten Jahren dem bereits durch das Volk bewilligte Brambrüeschbahn-Projekt weichen. Eine neue Stadthalle soll jetzt also her und zwar auf der Oberen Au.

Wie geht es nun weiter?

Wie die Stadt Chur im Februar gegenüber der Bevölkerung präsentierte, soll der Neubau im besten Fall bis August 2025 nahe dem Kreisel Rossbodenstrasse/ Pulvermühlenstrasse entstehen.