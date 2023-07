Sie kam, sah – und geht wieder: Stadtarchitektin Anne Pfeil verlässt Chur

Es war angeblich eine der ersten Amtshandlungen der neu gewählten Stadträtin Sandra Maissen: die Wiedereinführung der Stelle der Leitung der Hochbaudienste, oder einfacher: eines Stadtarchitekten. Doch seither will das neue Amt nicht in die Gänge kommen. Der erste Stadtarchitekt (Jürg Rehsteiner) trat die Stelle im August 2021 an, gab die Stelle aber nach längerer Arbeitsunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen im Juni des Folgejahres wieder auf, wie es die Stadt kommunizierte. Im darauffolgenden Oktober hatte der Stadtrat gute Nachrichten: «Neue Stadtarchitektin für die Stadt Chur.»