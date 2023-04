Umstritten: Rapperswiler Stadtrat verkauft Land an Chinesen

Es ist ein Geschäft, das zu reden gibt in Rapperswil-Jona und darüber hinaus. Der Verkauf von rund 2000 Quadratmetern städtischen Landes an die Sinoswiss Holding. Sie ist eine Tochterfirma der chinesischen Fenshare Holding. Diese will in Rapperswil-Jona ein Innovation Center für Start-ups betreiben und kleinen und mittleren Unternehmungen (KMU) einen Brückenschlag nach Asien ermöglichen. Am Stadtforum und an einer Bürgerversammlung Anfang März gab es dazu kritische Fragen und Anmerkungen seitens SP, Grünen, GLP und einzelner Bürgerinnen und Bürger.