Herausgekommen war es vor über einem Monat: Der Bündner alt Regierungsrat und Baudirektor Mario Cavigelli will sich zum Verwaltungsratspräsidenten der Catram AG wählen lassen. Dies wurde am Mittwoch auch in der Fragestunde des Grossen Rats zum Thema. Denn Cavigellis Pläne bergen Zunder: Die Catram AG, Herstellerin von Baustoffen, gehört ihrerseits einem runden Dutzend Bauunternehmen, die grösstenteils von der Wettbewerbskommission (Weko) wegen Preisabsprachen gebüsst wurden; das hatten mehrere Quellen gegenüber dieser Zeitung bestätigt.