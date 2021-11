Caduff mehrheitlich mit Bundesrat einverstanden

von Patrick Kuoni und Seraina Zinsli

Die neue Coronavariante Omikron sowie die hohen Fallzahlen haben den Bundesrat veranlasst, neue Massnahmen bei den Kantonen in Konsultation zu geben. Vorgesehen ist eine Ausweitung der Zertifikatspflicht. So soll auch bei privaten Treffen mit elf oder mehr Personen eine solche Pflicht gelten. Dasselbe gilt für kulturelle und sportliche Veranstaltungen in Innenräumen sowie bei Veranstaltungen ab 300 Personen im Freien. Coronatests sollen ausserdem 24 Stunden weniger lang zu einem Zertifikat berechtigen. Weiter soll in allen öffentlich zugänglichen Räumen eine Maskentragpflicht eingeführt werden. In Restaurants muss die Konsumation im Sitzen erfolgen. Gleiches gilt etwa auch für Bars und Clubs.