Andrea Hämmerle: «Ich finde das Dogma, dass Bundesräte nicht abgewählt werden sollen, ziemlich komisch»

Am Mittwoch herrscht Klarheit, ob der Bündner Jon Pult den Sprung in den Bundesrat schafft. Aber auch weitere Fragen werden geklärt. In den vergangenen Tagen wurden nämlich punkto Bundesratswahlen verschiedene Spekulationen herumgereicht – einerseits zu einer Wahl anderer SP-Vertreter als den offiziell aufgestellten Pult und Beat Jans und anderseits zur Abwahl von FDP-Bundesrat Ignazio Cassis zugunsten einer Mitte-Vertretung.