Bundesrat will vorbereitet sein und sieht zwei mögliche Szenarien

Der Bundesrat will vorbereitet sein und rasch entscheiden können, sollte sich die Coronasituation in der Schweiz weiterhin verschlechtern. Deshalb habe er entschieden, zwei Varianten für schärfere Coronamassnahmen in Konsultation zu geben, teilt er am Freitag nach seiner Sitzung mit. Die Konsultation dauert bis am 14. Dezember.

Die erste Variante sieht vor, dass in Innenbereichen die 2G-Regel und eine Masken- und Sitzpflicht eingeführt wird. Laut Mitteilung würden nur geimpfte und genesene Personen Zugang zu Restaurant, Veranstaltungen und Kultur- Sport- und Freizeitbetrieben erhalten. Wo keine Maske getragen werden oder nicht im Sitzen konsumiert werden kann, wäre zudem ein zusätzlicher negativer Test nötig (2G-plus-Regel).

In der zweiten Variante plant der Bundesrat dort Schliessungen, wo keine Maske getragen werden kann, wie es weiter heisst. Bei beiden Varianten würden die Basismassnahmen verstärkt, etwa mit einer Homeoffice-Pflicht und der Beschränkung privater Treffen.

Bundespräsident Guy Parmelin und Gesundheitsminister Alain Berset präsentieren ab 15 Uhr die neuesten Entscheide des Bundesrats an einer Medienkonferenz, die ihr hier live im Stream verfolgen könnt: