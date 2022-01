Bund überprüft Wolfsabschuss in der Surselva

Die Regierung hatte in der vergangenen Augustsession angekündigt, dass sie bereit sei, die sogenannte polizeiliche Generalklausel anzuwenden, um Problemwölfe zu erlegen. Das tat der Kanton nun: Am vergangenen Donnerstag schoss die Wildhut in der oberen Surselva einen Wolf, der Menschen potenziell gefährdete (Ausgabe vom Samstag).