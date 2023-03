Zukunft der Alten Jonastrasse und China-Deal geben zu reden

Die Alte Jonastrasse ist in schlechtem Zustand, die Sicherheit für Velofahrer und Fussgänger teils prekär, die Aufenthaltsqualität mangelhaft. «Es ist eine etwas triste Geschichte», beschrieb Bauchef Christian Leutenegger an der Bürgerversammlung vom Donnerstagabend die seit Langem bekannte Situation. 332 Teilnehmende oder 1,8 Prozent der Stimmberechtigten waren in den Joner Stadtsaal «Kreuz» gekommen. Der Stadtrat beantragte einen Projektierungskredit von 1,2 Millionen Franken. Insgesamt will er rund neun Millionen in die Modernisierung der Strasse investieren.