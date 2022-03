«Bündner» Oligarch immer mehr in Bedrängnis

Im Zusammenhang mit den schweren Völkerrechtsverletzungen durch Russland in der Ukraine hat Bundesrat Guy Parmelin die Sanktionierung von über 200 weiteren Personen und Organisationen gutgeheissen. Auf der Liste steht jetzt – neben dem bekannten FC-Chelsea-Eigentümer Roman Abramowitsch – auch Andrei Melnitschenko. Der Milliardär, dessen Düngemittelkonzern Eurochem in Zug domiziliert ist, hat offiziell seinen Wohnsitz in St. Moritz.