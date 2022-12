Verteilungsfrage um den fünften Sitz im Verwaltungsgericht

Per Ende des Monats hat der einer Vergewaltigung einer Praktikantin bezichtigte Verwaltungsrichter seinen Rücktritt eingereicht (Ausgabe vom Donnerstag). Damit stellen sich nun neue Fragen. Etwa die nach der Kapazität des betroffenen Gerichts, an dem ab Januar vorläufig eine von fünf hauptamtlichen Richterstellen am Verwaltungsgericht nicht besetzt sein wird.