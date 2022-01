Bündner Fürsprecher für Medienpaket zeigen Gesicht

Hotelleriesuisse-Graubünden-Präsident Ernst «Aschi» Wyrsch fragte in die Runde: «Wollen wir uns von Menschen oder von Algorithmen informieren lassen?» Er warf diese Frage im Zusammenhang mit der anstehenden nationalen Abstimmung zum neuen Mediengesetz auf. Wyrsch gehört zur Bündner Ja-Kampagne, die am Dienstag vor den Medien ihre Argumente präsentiert hat. Der Verbandspräsident hielt fest, dass Google und Facebook immer mehr an Macht gewinnen, da die Werbeeinnahmen vermehrt an die Internetgiganten und nicht mehr an die regionalen Medien gehen würden.