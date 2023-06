Harsche Kritik an Bündner Ständeräten

Wie hat es der Bündner Ständerat Martin Schmid im Interview mit der «Südostschweiz am Wochenende» gesagt: Gemeinden und Kanton würden vom Laufwasserkraftwerk Chlus profitieren. Wegen der Wasserzinsen, wegen der Steuereinnahmen und einem Plus an Arbeitsplätzen. Seit Donnerstagabend ist Graubünden Schmids guten Aussichten einen Schritt näher.