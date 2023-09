Was sich Churer Veranstalterinnen wünschen

Nebst dem Riesenanlass auf der Oberen Au beleben auch viele weitere Veranstaltungen das städtische Kulturleben in Chur. Ein Anlass, der in Sachen Publikumsandrang den Vergleich mit dem Big Air nicht zu scheuen braucht, ist die Schlagerparade, die in zwei Wochen zum 26. Mal stattfindet. Rund 30’000 Gäste kamen im vergangenen Jahr nach Chur, um in bunten Kostümen zu «Er hat ein knallrotes Gummiboot» und Konsorten durch Gassen und Bars zu schwofen.