Big Air Chur – eine Bilanz nach zwei Jahren

Am Wochenende vom 20. und 21. Oktober ist es wieder so weit: Auf der Oberen Au in Chur wird die dritte Ausgabe des Big Air stattfinden; Snowboarder und Skifahrerinnen der Weltspitze werden auf der grössten Freestyle-Rampe der Schweiz die Weltcup-Saison eröffnen, während auf der Bühne Acts wie Scooter, Casper und G-Eazy für musikalische Unterhaltung sorgen.