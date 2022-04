Bewegung in Sachen Tempo 30

Wer sich Tempo 30 im eigenen Quartier wünscht, ist etwa in Chur gut beraten, sich in Geduld zu üben. Doch nun kommt gleich aus zwei Richtungen Bewegung in die Sache. Zum einen schlägt der Churer Stadtrat dem Gemeinderat vor, auf einem Teilstück der Salvatorenstrasse eine Tempo-30-Zone zu signalisieren. Zum anderen wurde am Montag ein Urteil des Bündner Verwaltungsgerichts vom 24. März publik, worin eine Beschwerde gegen eine seit 2014 angedachte temporäre Tempo-30-Zone an der Loëstrasse abgewiesen wurde.