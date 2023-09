Das Fundament der modernen Schweiz

Mit der ersten Bundesverfassung begann auch eine Tradition der Garantie religiöser Freiheiten. Ist Religionsfreiheit ein fremder Gast in unseren Tälern? In welche Richtung soll sich die Religionsfreiheit in der Schweiz weiterentwickeln? Bereits die Bundesverfassung von 1848 hat die politische Freiheit über die Religionsfreiheit gestellt. Immerhin hat sie die Gleichstellung der christlichen Konfessionen und Staatsbürger festgeschrieben. Das bedeutete, dass Katholiken auch in protestantischen und Protestanten auch in katholischen Kantonen die Niederlassungs- und Glaubensfreiheit sowie die politischen Rechte bekamen. Das war ein Riesenschritt, der heute in einer neuen Form fortgesetzt werden sollte. Der Ausschluss der jüdischen Minderheit von all den erwähnten Rechten war eine der grössten Schwächen der Bundesverfassung von 1848.