Kantonspolizei übernimmt Aufgaben in Grüsch und Luzein

Die Gemeinden Grüsch und Luzein übergeben ihre gemeindepolizeilichen Aufgaben per 1. April 2023 der Kantonspolizei Graubünden. Wie es in einer Mitteilung heisst, übernimmt damit die Kantonspolizei somit die Aufgaben in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Verkehr und Verwaltung.

Die Gemeinden sind für die Sicherheitspolizei auf ihrem Territorium verantwortlich. Darüber hinaus erfüllen sie verwaltungspolizeiliche Grundaufgaben, die ihnen die Spezialgesetzgebung zuweist. Dazu zählen beispielsweise das Abfallwesen oder der Nichtraucherschutz. Diese Aufgaben können vertraglich der Kantonspolizei übertragen werden, so der Kanton. Gemäss Polizeigesetz erfüllt diese insbesondere die gerichts- und verkehrspolizeilichen Aufgaben, mit Ausnahme der Verkehrsregelung auf Gemeindestrassen, sowie den Grossteil der Amts- und Vollzugshilfe. (red)