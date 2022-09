Bei Verdacht ist Kontrolle Pflicht

Schwieriger Baugrund, ausgelastete Baubranche, geopolitisch bedingte Lieferverzögerungen und gestiegene Materialpreise: Gleich mehrere Faktoren tun das ihrige dazu, dass die Abschlussrechnung für das Alterszentrum Du Lac in St. Moritz bis zur geplanten Fertigstellung 2024 höher ausfallen dürfte als erwartet. Und gut möglich, dass bis dahin noch ein weiterer Kostenpunkt hinzukommt. Das hat mit einem Bundesgerichtsurteil vom 11. Mai zu tun. Dasselbe gilt auch für den Erweiterungsbau am Pflegeheim Promulins in Samedan – ebenfalls ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Engadiner Gemeinden.