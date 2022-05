Bei der Klimalandsgemeinde scheint die Luft draussen

Die Webseite ist abgeschaltet, aber ganz abschreiben will Mitinitiant Jürg Rohrer die Klimalandsgemeinde nicht. Jedenfalls nicht bevor er sich mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern abgesprochen hat. Doch der Professor für erneuerbare Energien an der Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Wädenswil räumt ein: «Seit der Pandemie ist nichts mehr gelaufen.»