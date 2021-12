Behörden baldmöglichst nur noch digital kontaktieren

Der Glarner Regierungsrat will die Digitalisierung fördern. Sie soll die Zukunft des Kantons prägen, schreibt er in einer Medienmitteilung. In der Vernehmlassung habe die mehrteilige Digitalisierungsvorlage eine breite Zustimmung erhalten. Sie geht nun in den Landrat, der sie auf Antrag des Regierungsrates der Landsgemeinde zur Zustimmung unterbreiten soll.