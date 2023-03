Regierung zahlt 55 Prozent der Kosten der Werkstatt-Sanierung Glarnersteg  

Die Stiftung Glarnersteg



Der Glarnersteg ist eine Stiftung für Menschen mit Behinderung. Sie führt im Auftrag des Kantons Glarus verschiedene Einrichtungen, in denen Frauen und Männer mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung arbeiten und wohnen. Laut der Vereinbarung für das laufende Jahr werden 71 Wohnplätze, 46 Plätze in der Tagesstruktur ohne Lohn (Beschäftigung ohne Lohn und ohne Arbeitsvertrag) sowie 70 Plätze Tagesstruktur mit Lohn (Werkstätte; mit Lohn und Arbeitsvertrag) angeboten. Die Plätze der Tagesstruktur mit Lohn werden in Schwanden, Hätzingen und Luchsingen angeboten. Sie waren 2022 zu 98 Prozent ausgelastet. (red)