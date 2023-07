«Tunnelabstimmung ist nicht zielführend»

Am 10. September steht in Rapperswil-Jona die weitreichendste verkehrspolitische Weichenstellung für die nächsten Jahrzehnte an: mit der Grundsatzabstimmung zum Stadttunnel. Doch im Vorfeld des Urnengangs treten fundamentale Differenzen zwischen der Stadt als möglicher Nutzniesserin und dem Kanton als potenziellem Bauherr eines Tunnels zutage. Dies wurde im Rahmen einer Medienorientierung Mitte Juni öffentlich (Ausgabe vom 17. Juni).