Bauchefin hat die Wolljacke bereits im Büro aufgehängt

Maximal 20 Grad statt 22 bis 23 wie bisher üblich: Das ist die Vorgabe, die sich der Kanton St. Gallen und seine 77 Gemeinden für die Innenräume der öffentlichen Verwaltung diesen Winter geben. Dies erklärte Regierungspräsident Fredy Fässler an einer Medienkonferenz am Mittwoch. Mit zwei Amtskollegen sowie drei Vertretern von Energieversorgern und der Wirtschaft richtete sich Fässler im St. Galler Pfalzkeller an Medien und die Öffentlichkeit.