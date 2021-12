Bauchef zu Lido-Paukenschlag: «Dieser Druck wäre nicht nötig gewesen»

Die Stadträte warfen sich nach dem Entscheid ungläubige Blicke zu. Und bei Vertretern der Ortsparteien hält am Tag danach die Überraschung an. An der Bürgerversammlung von Rapperswil-Jona wurde am Donnerstag ein Planungskredit für die Instandstellung des Freibads Lido abgelehnt. Dies, nachdem im Sommer laut Stadt bei einer Umfrage mit 567 Teilnehmenden noch 86 Prozent Ja oder Eher Ja zu einer Sanierung gesagt hatten.