Bald kümmert sich ein «Staugeneral» um den Verkehr

SVP-Grossrätin Valérie Favre Accola (Davos) thematisierte am dritten Sessionstag die geplante Bahnverbindung Scuol–Landeck–Mals. Das Projekt nehme zurzeit in der Lombardei Fahrt auf, was sich an der Generalversammlung des Fördervereins Pro Alpenbahnkreuz Terra Raetica gezeigt habe (Ausgabe vom 25. August). So wollte Favre Accola von der Regierung wissen, ob sie bereit wäre für ein schnelleres Szenario, «dessen Planung ausserhalb des ordentlichen Bundesbeschlusses für den Ausbauschritt 2035 finanziert wird».