Der Bündner Bauernpräsident über ein anspruchsvolles Landwirtschaftsjahr

Der Bündner Bauernverband ist der Dachverband der Bündner Landwirtschaft und vertritt die Interessen von rund 2000 Bauernfamilien gegenüber politischen Behörden und Organisationen. Das grosse Interview zum Jahresende mit dessen Präsident Thomas Roffler hat mittlerweile Tradition. Was hat dieses Jahr zu reden gegeben in der Bündner Landwirtschaft? Welche Sorgen hatten die Bäuerinnen und Bauern? Roffler spricht von einem anspruchsvollen Jahr – was vor allem mit steigenden Kosten zu tun habe.