Näfelserin ärgert sich, weil die Gemeinde Wildparkierer lasch kontrolliert

Donnerstagmorgen, 9 Uhr und ein alltägliches Bild für Regula Weber: Wieder stehen Autos auf dem Fahrtsplatz in Näfels nicht da, wo sie eigentlich sollten. «Viele Leute halten sich einfach nicht an die Regeln», bemängelt Weber. Zwei Fahrzeuge sind gerade falsch parkiert. Am schlimmsten sei es aber am Feierabend, wenn die Leute nach der Arbeit im Quartier keinen freien Parkplatz mehr fänden.