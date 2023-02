«An vielen Orten ist eine Parkscheibe auch auf weissen Feldern nötig»

Die Signalisierung der Parkzone sei grundsätzlich korrekt gemacht, attestiert Carsten Hagedorn, Professor für Verkehrsplanung an der Ostschweizer Fachhochschule (OST) in Rapperswil, der Gemeinde Glarus. Ihr könne man keinen Vorwurf machen, sie habe wohl etwas Gutes installieren wollen: verfügbare und kostenfreie Parkfelder für drei Stunden. Die Verantwortung liege in erster Linie beim Autofahrer oder der -fahrerin, welche die Regeln kennen müssten. Nur: «Man weiss eventuell nicht mehr, was man am Anfang der Zone gesehen hat.»