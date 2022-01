Auftrag zum «Delinquent Wolf» zurückgewiesen

Der Vorfall hatte im November 2021 Verunsicherung ausgelöst: Unweit des Spielplatzes des Reka-Feriendorfs in Disentis-Acletta war tagsüber ein Wolf gesichtet worden. Im Disentiser Gemeindeparlament hatte die Sichtung politische Konsequenzen: An der folgenden Gemeinderatssitzung wurde eine Motion mit dem Titel «Il delinquent luf» – «Der Delinquent Wolf» – eingereicht, in der das Prüfen von Schutzmassnahmen für Mensch und Tier gefordert wurde. An der Parlamentssession vom Freitagabend wurde die Motion nun behandelt.