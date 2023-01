SVP will Klarheit punkto Churer Quadereis für die nächste Wintersaison

In dieser Wintersaison wurde das mobile Eisfeld Quader in Chur nicht angeboten. Hauptgründe waren gemäss dem Churer Stadtrat die drohende Energiekrise und in diesem Zusammenhang, dass der Bundesrat angedroht hat, im Falle von Energieengpässen die energieintensiven Sportangebote zu verbieten. Ausserdem trug der Spardruck von Strom und die ansteigenden Strompreise zum Entscheid bei.