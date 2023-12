Die Ortsgemeinde soll das Bürgerspital bis 2026 betreiben

Einen «denkwürdigen Abend», nannte es Ortsverwaltungsrätin Michaela Sprotte am Ende. Nicht nur wegen der aussergewöhnlichen Länge von drei Stunden. Und der überdurchschnittlichen Teilnahme von 242 Ortsbürgern an der Versammlung am Dienstagabend im Stadtsaal «Kreuz». Vor allem der Inhalt hatte es in sich. Im Mittelpunkt stand die geplante Schliessung des Ortsbürgerspitals als Alters- und Pflegeheim per Ende Mai 2024. Der Entscheid, Ende Oktober von der Ortsgemeindeführung kommuniziert, schlug in Rapperswil-Jona Wellen.