Aufruhr im Quartier 

Ein erstes Zeichen war die Tieferlegung der Unterführung an der Unteren Plessurstrasse, wie sich eine Anwohnerin erinnert. Sie möchte Lena genannt werden. Was den Bewohnern der Churer Austrasse bevorstehen dürfte, dämmert ihnen erst später, als ihnen im August plötzlich eine kleine Tafel am Trottoirrand auffällt, wo die beiden Strassen aufeinandertreffen. Auf dem Papier im A3-Format ist ein Übersichtsplan zu sehen, auch ein Vermerk: «Neubau Plessurbrücke.»