Auf Kosten der Frauen

Es ist ein breites Komitee, das sich am Dienstag im SP-Sekretariat in Chur mit seinen Argumenten gegen die Vorlagen zur AHV 21 den Medien präsentierte: Nebst den Gewerkschaften Syndicom, Unia, VPOD, SEV und dem Gewerkschaftsbund Graubünden waren auch die Bündner SP und die Grünen sowie das Frauen*streikkollektiv vertreten. Der gemeinsame Nenner ist im Komiteenamen vorweggenommen: «2x Nein zur AHV 21». Zweimal, weil die Vorlagen «AHV 21» und «Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer» miteinander verknüpft sind – beide müssen am 25.