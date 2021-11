Auf der Lenzerheide sollen mehr Erstwohnungen entstehen

Die Einwohnerschaft von Vaz/Obervaz ist aufgerufen, in den letzten Novembertagen gleich an zwei Tagen über Gemeindegeschäfte zu entscheiden. Am Sonntag, 28. November, steht ein Urnengang an, am Montag, 29. November, wird die Bevölkerung zur Gemeindeversammlung ins Schulhaus Zorten geladen.