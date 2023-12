Die Nachricht kam Ende Oktober wie aus heiterem Himmel: In der Kaserne in Chur würden ab dem 6. November bis zu 300 Asylsuchende untergebracht. Darauf hatten sich das Staatssekretariat für Migration (SEM) und die Schweizer Armee geeinigt. Diesen Freitag, so lautete das Ziel, sollte die Unterkunft wieder geschlossen werden.