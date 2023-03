Grosse Davoser Klinikbrache soll bewohnt werden

Die Davoser Höhenkliniken wurden oft an grandioser Lage erstellt. Infolge Schliessungen und Abbruch sind einige dieser geschichtsträchtigen Gebäude längst aus dem Landschaftsbild verschwunden. Nicht so die einem Plattenbau ähnelnde Valbella-Klinik in Davos Dorf. Ihr Betrieb wurde 2004 eingestellt, seither steht das an einem Waldrand errichtete Gebäude leer. Verschiedene Nutzungsideen der Inhaber wurden nie umgesetzt. Seit 2012 gehört die Immobilie der Frauenfelder HRS Investment AG, einer Firma der Immobiliendienstleisterin HRS Real Estate AG.