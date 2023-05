Bündner Regierung will Wolfstourismus verhindern

Man wisse zwar, dass in Graubünden Wölfe besendert seien, schreibt der Grüscher SVP-Grossrat Thomas Roffler in einer parlamentarischen Anfrage. Aber: «Über das Ausmass und die erhobenen Daten ist wenig bekannt.» Roffler fragt deshalb die Regierung, wie viele Wölfe im Kanton besendert seien, weshalb diese Zahl nicht öffentlich bekannt sei, was mit dem Datenmaterial passiere und nicht zuletzt: Warum man die Daten nicht quartalsweise mitteile und den Nutztierhaltern zur Verfügung stelle.