Bündner Regierung beschliesst Weiterentwicklung der Sozialhilfeorganisation

Was ist das Verbundsystem in Graubünden?

Das Verbundsystem beschreibt die Organisation der Sozialhilfe in Graubünden: Die Sozialhilfe ist eine Verbundaufgabe von Kanton und Gemeinden. Die persönliche Sozialhilfe (Beratung) erfolgt in der Regel durch den Kanton, die materielle (finanzielle) Sozialhilfe wird durch die Gemeinden geleistet.