Noch kein Run auf die elektronische Abstimmung im Kanton Graubünden

Am 3. März können die Schweizer Stimmberechtigten gleich über zwei AHV-Vorlagen befinden. Zum einen darüber, ob künftig eine 13. AHV-Rente ausbezahlt und zum anderen, ob das Rentenalter schrittweise ansteigen und an die Lebenserwartung angepasst werden soll. Es sind zwei Vorlagen, die viele Menschen betreffen und somit wohl auch viele Schweizerinnen und Schweizer an die Urne locken werden.