Nationalratswahlen: Vieles spricht dafür, dass die Klimaallianz erneut zwei Sitze besetzen wird

Bis am 14. August müssen sämtliche Listenverbindungen für die Nationalratswahlen 2023 in Graubünden bei der Standeskanzlei angemeldet werden. Wie diese ausgestaltet werden, ist für die Wahlen am 22. Oktober sehr entscheidend. Das zeigt ein Blick zurück: Im Jahr 2019 erreichte Heinz Brand das viertbeste Wahlergebnis überhaupt, weil aber die SVP ohne Listenverbindungen mit anderen Parteien antreten musste, reichte es dennoch nicht für die Wiederwahl. Dementsprechend streckte die SVP für die aktuellen Wahlen die Fühler aus. Es fanden Gespräche mit der Mitte und der FDP statt.