Amden sucht Lösungen für Nadelöhr am Walensee

Bevor es hinter Weesen den Berg nach Amden hinaufgeht, zweigt rechts die Betliserstrasse ab. Sie ist vor allem an schönen Wochenenden viel begangen und viel befahren, denn sie liegt direkt am Walensee und führt zum wunderschön gelegenen Seebeizli «Lago Mio» und in den idyllischen Weiler Betlis. Hinter dem «Lago Mio» wird die Strasse so eng, dass dort keine zwei Autos aneinander vorbei passen. Sie darf daher nur wechselseitig befahren werden.