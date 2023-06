Aktionismus um Windkraft

Am richtigen Ort leisten Windanlagen zweifellos einen Beitrag zur erneuerbaren Stromproduktion. Dort, wo aber einmalige Naturwerte und bedrohte Tierarten gefährdet werden, sind sie am falschen Ort. Graubünden ist kein geeigneter Windkraftkanton. In den meisten Tallagen gibt es zu wenig Wind. Und in den Bergen können keine grossen Anlagen erstellt werden. Dennoch wurden grossflächige Gebiete ermittelt.