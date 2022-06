Abtretende Grossrätinnen und Grossräte - Teil 5

Nicoletta Noi-Togni, 1987 bis 2022 (Unabhängig bis 1991, danach SP)

Politischer Höhepunkt während der Amtszeit:

Drei Postulate und eine Motion von mir entgegengenommen bei der ersten Legislatur. Die Wahl in Roveredo 1997. Totalrevision der Kantonsverfassung 2002/2003 (Kommission),Übersetzung der Gesetzestexte in Italienisch und Romanisch für die Debatte im Grossen Rat (circa 2010), Zählen der Enthaltungen bei Abstimmungen im Rat (circa 2008), bei der Eröffnung der Legislatur zuerst Wahl der Stimmzähler dann Vereidigung (2014) alles auf mein Verlangen hin, Eröffnung der Legislatur 2018-2022 mit Rede von mir («grosser» Höhepunkt!)

Politischer Tiefpunkt während der Amtszeit:

Die Abwahl in Chur 1991. Seit der Vertretung des Kreis Roveredo (25 Jahre) praktisch keine Akzeptanz meiner Vorstösse reduziert in letztere Zeit an der Fragestunde weil Niederlage nicht immer zum verkraften sind. Habe ich deswegen nicht genützt? Ich glaube nicht, zumal ich immer bei den Debatten aktiv mitdenke und mitrede und nicht selten im Nachhinein höre von Kollegen «du hast es gesagt, du hattest recht». Und, immer im Nachhinein: wenn Kollegen und Kolleginnen aus den Parteien meine gleiche Vorschläge bringen, dann «klappte» es. Die Tatsache, auch «heisse» Themen (zum Beispiel: Briefkasten und Kriminalität Problematik in Graubünden) in den Grossen Rat zu bringen weckt immerhin Bewusstsein und fordert Aufmerksamkeit.

Am meisten vermissen werde ich:

Die Faszination von Atmosphäre, Rituale. Die Debatte als solche mit ihrer Dialektik und die Lebendigkeit der Argumenten wenn sie vorhanden sind. Das Wissen, bei Missständen etwas unternehmen zu können (wäre auch nur bekannt zu machen). Dies vor allem in Vertretung einer ganz speziell Region wie dem Misox (weit weg von Chur, eine ganz andere tägliche Realität lebend) und nicht zuletzt mit Blick an die Gemeindepolitik und an alle ihre Tücken und Schwierigkeiten. Ich werde auch die Sympathie vieler Kolleginnen und Kollegen vermissen, auch wenn sie meine Vorstösse nicht honoriert haben.