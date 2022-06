Abtretende Grossrätinnen und Grossräte - Teil 2

Thomas Bigliel, 2018 bis 2022 (FDP)

Politischer Höhepunkt während der Amtszeit:

Obwohl ich einer der jüngsten Grossräte war, durfte ich in den letzten vier Jahren Vieles bewegen. Mit meinen Vorschlägen und Aufträgen durfte ich die Energiewende anstossen, die Gleichberechtigung vorantreiben und unseren Staatsapparat effizienter gestalten. So erreichen, dass Hauseigentümer beim Denkmalschutz mehr eingebunden werden und ein grösseres Mitspracherecht erhalten. Mit einem anderen Vorstoss konnte ich erreichen, dass Baugesuche künftig unbürokratischer und effizienter eingereicht werden können – was der öffentlichen Hand Einsparungen in den nächsten Jahren Einsparungen in Millionenhöhe bescheren wird. Der grösste Höhepunkt folgt zum Schluss meiner Amtszeit: Die Regierung wird meinen Vorschlag zur Verbesserung der Stauproblematik auf der A13 und N28 umsetzen. Für mich ein politischer Erfolg. Für die betroffene Bevölkerung eine Erlösung.

Politischer Tiefpunkt während der Amtszeit:

2019 wollte ich erreichen, dass der Kanton die Autofahrerinnen und Autofahrer entlastet. Durch eine Steuerbefreiung sollte das Ziel erreicht werden, dass E-Autos für die Bevölkerung attraktiver und bezahlbarer werden. Zusätzlich sollte der Ausbau des Ladenetzes beschleunigt werden. Regierung und Parlament wollten meinen Vorstoss damals nicht umsetzen. Heute zeigt sich: Der Krieg in der Ukraine treibt nicht nur die Öl- und Benzinpreise nach oben. Er macht auch deutlich, wie abhängig wir von der fossilen Energieerzeugung und von russischen Energieimporten sind. Wir dürfen im Kampf gegen den Klimawandel nicht noch mehr Zeit verlieren. Die erneuerbaren Energien noch schneller auszubauen ist jetzt nicht mehr nur die Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels. Nachhaltige Energieerzeugung ist jetzt auch elementar, um langfristig unsere Energiesicherheit und Unabhängigkeit von Russland und den Golfstaaten zu gewährleisten.

Am meisten vermissen werde ich:

Den Austausch mit meinen Kollegen und Kolleginnen – innerhalb der Fraktion aber auch über Parteigrenzen hinweg. In Bern oder Zürich sind die Parteien konfrontativer. Die Diskussionen härter. Der Ton rauher. In Graubünden ist diese "Wir-gegen-Sie"-Rhetorik nicht verbreitet. Die politische Kultur in unserem Kanton ist geprägt von gegenseitigen Respekt und einem demokratischen Miteinander. Diese offene, konstruktive Art der parteiübergreifenden Zusammenarbeit werde ich sicher vermissen.