Abtretende Grossrätinnen und Grossräte - Teil 1

Duosch Fadri Felix, 2014 bis 2022 (FDP)

Politischer Höhepunkt während der Amtszeit:

Teilrevision des Gesetzes über die Gebäudeversicherung im Dezember 2019, als ich als Kommissionsvizepräsident den Grossen Rat durch die Beratung des Geschäfts führen durfte, und bei welchem ich zusammen mit der Kommissionsmehrheit bei heftigem Gegenwehr seitens der Regierung in nie dagewesener Rekordzeit eine Lösung für den erst in der Oktobersession 2019 eingereichten Auftrag Michael in das Gesetz einbringen konnte.

Politischer Tiefpunkt während der Amtszeit:

Der Ausgang der letzten Wahlen (2022).

Am meisten vermissen werde ich:

Am meisten werde ich die Möglichkeit vermissen, Anliegen meiner Region und meiner Fachgebiete direkt in eine politische Diskussion bzw. Aufträge einbringen zu können.