Chur verabschiedet sich von fossilen Brennstoffen

Das Ziel, Chur ohne fossile Brennstoffe mit Energie zu versorgen, fasste die IBC schon vor dem Ukrainekrieg und der dadurch gestiegenen Dringlichkeit, von russischem Gas unabhängig zu werden. Um das Ziel zu erreichen, möchte die IBC ein umfassendes Wärmenetz in Chur errichten.

Gemeinderat steht auch hinter dem Projekt

Im Churer Gemeinderat wurde die Vorlage bereits mit 17:4 Stimmen zur Annahme empfohlen. Der Gemeinderat hielt in der Abstimmungsbotschaft fest, dass es sich zwar um einen beachtlichen Betrag handle. Aber dieser sei notwendig, um den Umbau in eine erneuerbare Wärmeversorgung innerhalb der Stadt Chur gewährleisten zu können. Dass der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen vorangetrieben werden soll, erachtet der Gemeinderat als unbestritten. Die heute für den Kauf von Gas und Erdöl abfliessenden Gelder würden so künftig in der Region bleiben.

Die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen von Chur scheinen dies ähnlich zu sehen.