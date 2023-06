KVA-Linth will frühestens 2026 über Fernwärme entscheiden

Von einem «Dilemma» spricht Weesens Gemeindepräsident Marcel Benz am Dienstagabend bei einem Infoanlass in der Speerhalle. Die Weesner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden am Sonntag, 18. Juni über einen Kredit von 1,75 Millionen Franken für den Einbau einer 800 Meter langen Fernwärmeleitung unter der Kantonsstrasse. Dabei ist noch nicht klar, woher die Wärme dafür kommen soll.