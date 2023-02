Für Klima und Versorgungssicherheit

Es ist eine von zwei kommunalen Fragen, über die das Churer Stimmvolk am 12. März zu befinden hat: Soll die Stadt die IBC Energie Wasser Chur (IBC) beim Ausbau ihres Fernwärmenetzes mit 80 Millionen Franken – verteilt auf zwölf Jahre – unterstützen? Am Donnerstag hat ein überparteiliches Komitee unter der Überschrift «Ja zur Energiezukunft Chur» in den Räumlichkeiten der ARA in Chur den Wahlkampf eröffnet; darin sind alle Parteien des Gemeinderats mit Ausnahme der SVP vertreten.