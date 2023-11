Churer entscheiden, ob neu Stellvertretungen in den Gemeinderat entsandt werden können

21 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte umfasst das Churer Parlament – theoretisch. Denn je nach Sitzung müssen ein oder mehrere Mitglieder der Legislative passen. Im kantonalen Parlament ist es in so einem Fall heute so, dass Ersatzleute während der Abwesenheit Einsitz im Rat nehmen. Im Churer Gemeinderat bleiben die Stühle in so einem Fall hingegen leer. Tino Schneider (Die Mitte) und Mitunterzeichnende wollten dies ändern und haben dazu einen Auftrag eingereicht. Aus diesem Auftrag geht die Vorlage hervor, über die am 26. November in Chur abgestimmt wird.